Кержаков рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ
Экс-игрок сборной России Александр Кержаков рассказал, что в 2008 году мог оказаться в ПСЖ.
"Из "Севильи" не вернулся в "Зенит", потому что в клубе не были в этом заинтересованы, а в "Динамо" были. Я хотел чаще появляться на поле, я знал, что в "Севилье" будет трудно. Я мог оказаться в ПСЖ. Трансфер был близок к завершению, однако ПСЖ тогда занимал в чемпионате последнее место и я побоялся, что они могут вылететь. Потом со мной связалось "Динамо" и заключили контракт.
В "Севилье" я зарабатывал около миллиона евро за сезон. В "Динамо" больше миллиона. Можно было остаться в "Севилье", однако новый тренер Хименес дал понять, что он отдает предпочтение Кануте и Луису Фабиано, а только потом иду я и Чевантон", - сказал Кержаков.
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|10
|Спартак Москва
|19
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|Тамбов
|19
|21
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|Ахмат
|19
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|Рубин
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|18
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|Сочи
|18
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