Кержаков рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ

Теги александр кержаковпсж

Кержаков рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков рассказал, что в 2008 году мог оказаться в ПСЖ.

"Из "Севильи" не вернулся в "Зенит", потому что в клубе не были в этом заинтересованы, а в "Динамо" были. Я хотел чаще появляться на поле, я знал, что в "Севилье" будет трудно. Я мог оказаться в ПСЖ. Трансфер был близок к завершению, однако ПСЖ тогда занимал в чемпионате последнее место и я побоялся, что они могут вылететь. Потом со мной связалось "Динамо" и заключили контракт.

В "Севилье" я зарабатывал около миллиона евро за сезон. В "Динамо" больше миллиона. Можно было остаться в "Севилье", однако новый тренер Хименес дал понять, что он отдает предпочтение Кануте и Луису Фабиано, а только потом иду я и Чевантон", - сказал Кержаков.

Читайте также: Кержаков озвучил рецепт успешного выступления сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Топ-10 самых лучших матчей десятилетия по версии FourFourTwo

Топ-10 самых лучших матчей десятилетия по версии FourFourTwo

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов