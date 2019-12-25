Клопп выступил с рождественским поздравлением

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с рождественскими поздравлениями.

"Я хочу пожелать всем болельщикам мирного и веселого Рождества. "Ливерпуль" - это особый клуб, в котором есть фанаты, футболисты и работники разного происхождения, со своей культурой, обычаями и традициями. Каждый будет праздновать по-своему.

Кто как бы ни проводил этот праздник, я хочу пожелать вам, вашим семьям и близким приятного дня. Проведите этот день с любимыми людьми, наслаждайтесь их компанией, это очень важно", - приводит слова Клоппа сайт клуба.

Отметим, что сегодня, 25 декабря, празднуется католическое Рождество.

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