Винисиус намерен покинуть "Реал"

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Винисиус намерен покинуть "Реал"

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор собирается уйти из клуба.

Как сообщает El Desmarque, бразилец недоволен отсутствием игровой практики, хотя тренер команды Зинедин Зидан обещал ему ее предоставить. Отметим, что в Примере игрок провел на поле 53 минуты.

В этом сезоне Винисиус принял участие в 15 играх, где забил два гола и отдал один ассист.

Напомним, что трансфер Винисиуса обошелся "Реалу" в 45 миллионов евро.

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