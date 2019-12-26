Роналду назвал лучшего футболиста Серии А

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что он сейчас является лучшим игроком Серии А.

"Лучший футболист Серии А? На данный момент это я, ведь я получил эту награду. Увидим, что произойдет в следующем году. В Серии А есть несколько высококлассных игроков. Я благодарен коллегам за то, что они отдали мне свои голоса. В следующем году я также хочу завоевать награду", - приводит слова Роналду DAZN.

В текущем сезоне на счету Роналду 12 голов и два ассиста в 21 игре.

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