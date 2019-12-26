Форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов получил государственную награду Узбекистана.

Как сообщает твиттер клуба, игроку вручили диплом Олимпийского комитета "За вклад в развитие узбекского спорта на международном уровне".

Ранее 24-летнего футболиста признали лучшим игроком Узбекистана в 2019 году.

В текущем сезоне на счету Шомуродова 10 забитых мячей и 5 ассистов в 21 игре.

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