Шомуродов получил государственную награду Узбекистана
Форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов получил государственную награду Узбекистана.
Как сообщает твиттер клуба, игроку вручили диплом Олимпийского комитета "За вклад в развитие узбекского спорта на международном уровне".
Ранее 24-летнего футболиста признали лучшим игроком Узбекистана в 2019 году.
В текущем сезоне на счету Шомуродова 10 забитых мячей и 5 ассистов в 21 игре.
Читайте также: Шомуродов поборется за звание лучшего игрока Азии-2019. | http://soccernews.ru
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