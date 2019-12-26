Артета прокомментировал результат матча с "Борнмутом"

Наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ничью с "Борнмутом" (1:1).

"Я увидел много хорошего, многое мы прорабатывали на тренировках. Недоволен только тем, что не смогли выиграть, но наша игра мне понравилась. Футболисты были хорошо настроены даже лучше, чем я ожидал.

Я еще продолжаю знакомиться с футболистами, распознаю приоритеты, чтобы они чувствовали себя защищенно, выходя на поле. В мои задачи входит поиск решений, чтобы мы лучше атаковали и защищались.

Игра была интенсивной. Я ждал ее и старался передать энергетику игрокам. Думаю, во второй половине у нас были шансы, чтобы завладеть преимуществом", - приводит слова Артеты ВВС.

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