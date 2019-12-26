"Челси" проиграл в двух домашних матчах АПЛ кряду впервые за 8 лет
"Челси" на "Стэмфорд Бридж" проиграл "Саутгемптону" (0:2).
Таким образом, "синие" проиграли в АПЛ в двух домашних матчах кряду впервые за 8 лет. Последний раз "Челси" два матча подряд проигрывал осенью 2011 года, когда команду возглавлял Андре Виллаш-Боаш.
После 19 туров "Челси" идет в чемпионате на четвертой позиции, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 17 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|18
|32
|5
|Тоттенхэм
|19
|29
|6
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|7
|Вулверхэмптон
|18
|27
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|19
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12