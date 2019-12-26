"Челси" проиграл в двух домашних матчах АПЛ кряду впервые за 8 лет

1 Теги челсистатистика

"Челси" проиграл в двух домашних матчах АПЛ кряду впервые за 8 лет

"Челси" на "Стэмфорд Бридж" проиграл "Саутгемптону" (0:2).

Таким образом, "синие" проиграли в АПЛ в двух домашних матчах кряду впервые за 8 лет. Последний раз "Челси" два матча подряд проигрывал осенью 2011 года, когда команду возглавлял Андре Виллаш-Боаш.

После 19 туров "Челси" идет в чемпионате на четвертой позиции, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 17 очков.

Читайте также: Лэмпард высказался по поводу необходимости доверять молодым футболистам. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ух,ты, не знал

Ответить

главное

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл" в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 18 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 18 38
4 Челси Челси 18 32
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 19 29
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 18 28
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 18 27
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 18 25
9 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 18 25
10 Бернли Бернли 18 24
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 18 23
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 18 23
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 19 20
14 Борнмут Борнмут 18 19
15 Эвертон Эвертон 18 19
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
17 Саутгемптон Саутгемптон 18 18
18 Астон Вилла Астон Вилла 18 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 18 12
20 Уотфорд Уотфорд 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов