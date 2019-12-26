"Челси" проиграл в двух домашних матчах АПЛ кряду впервые за 8 лет

"Челси" на "Стэмфорд Бридж" проиграл "Саутгемптону" (0:2).

Таким образом, "синие" проиграли в АПЛ в двух домашних матчах кряду впервые за 8 лет. Последний раз "Челси" два матча подряд проигрывал осенью 2011 года, когда команду возглавлял Андре Виллаш-Боаш.

После 19 туров "Челси" идет в чемпионате на четвертой позиции, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 17 очков.

Читайте также: Лэмпард высказался по поводу необходимости доверять молодым футболистам. | http://soccernews.ru