Гончаренко - лучший тренер Беларуси в 2019 году

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко стал лучшим тренером Беларуси в 2019 году.

Награду 42-летнему специалисту будет вручена от Федерации футбола Беларуси.

В прошлом сезоне ЦСКА завершил чемпионат на четвертой позиции. В этом сезоне после 19 туров "армейцы" занимают в РПЛ также четвертое место.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года.

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