"Енисей" определил несколько кандидатов на пост тренера команды

"Енисей" приступил к поиску нового тренера на замену Юрию Газзаеву.

Сообщается, что среди кандидатов на освободившийся пост находятся Юрий Красножан и Александр Алферов.

Красножан ранее работал в "Химках", "Тереке", "Кубани" и сборной Казахстана. Алферов возглавлял "Енисей" с 2010 по 2013 года. Также он известен по работе в "Луче", "Сахалине" и "Байкале".

После 25 туров "Енисей" идет в ФНЛ на 17-м месте.

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