"Енисей" определил несколько кандидатов на пост тренера команды

Теги енисей красноярскюрий красножан

"Енисей" определил несколько кандидатов на пост тренера команды

"Енисей" приступил к поиску нового тренера на замену Юрию Газзаеву.

Сообщается, что среди кандидатов на освободившийся пост находятся Юрий Красножан и Александр Алферов.

Красножан ранее работал в "Химках", "Тереке", "Кубани" и сборной Казахстана. Алферов возглавлял "Енисей" с 2010 по 2013 года. Также он известен по работе в "Луче", "Сахалине" и "Байкале".

После 25 туров "Енисей" идет в ФНЛ на 17-м месте.

Читайте также: "Енисей" уволил Газзаева. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл" в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов