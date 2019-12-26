Роналду оценил возможность начала тренерской карьеры

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Роналду оценил возможность начала тренерской карьеры

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о возможном начале тренерской карьеры.

"На данный момент мне это не интересно. Однако, возможно, в будущем мне будет скучно и я захочу стать тренером. Никогда не говори никогда.

Если бы я был тренером, то был бы мотиватором. Тренер обязан передавать свою страсть и талант команде. Например, я люблю веселиться, вести мяч, забивать голы и я должен передать это своим футболистам", - приводит слова Роналду DAZN.

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Комментарии

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lesnovsky

Она уже началась... В финале последнего ЧЕ... Чего там Сантуш делал...??

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