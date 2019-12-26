Моуринью: "Тоттенхэм" не имел права проиграть во втором матче кряду"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался о матче против "Брайтона" (2:1).

"После перерыва огромную роль сыграла психология. Мы серьезно настроились. Было сложно контролировать соперника, однако мы мы показали фантастический дух.

"Тоттенхэм" не имел права проиграть во втором матче кряду. Я просил игроков выложиться на полную. Про соперника могу сказать, что они отлично выглядели с точки зрения тактики", - приводит слова Моуринью ВВС.

После 19 туров "шпоры" идут в АПЛ на пятом месте, имея в активе 29 очков.

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