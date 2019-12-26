Мактоминей, возможно, выбыл на длительный срок

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей травмировался в игре против "Ньюкасла" (4:1).

Как сообщает Mirror, у 23-летнего футболиста подозрение на травму связок колена. Отмечается, что Мактоминей покидал стадион на костылях.

В текущем сезоне на счету шотландца три забитых мяча и один ассист в 21 матче.

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