"Ростов" готов расстаться с четырьмя футболистами

Теги ростоврагнар сигурдссонбьорн сигурдарсонантон салетросвидар кьяртанссон

"Ростов" готов расстаться с четырьмя футболистами

"Ростов" в зимнее трансферное окно могут покинуть сразу четыре легионера.

Сообщается, что клуб готов расторгнуть контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном, который ранее делал запрос на свой уход.

Кроме того, "Ростов" может продать Бьорна Сигурдарсона, Антона Салетроса и Видара Кьяртанссона, однако если только по ним поступят достойные предложения.

Отмечается, что в услугах Сигурдарсона заинтересован бельгийский клуб. Интерес к Салетросу проявляют некоторые клубы из Швеции и Венгрии. Кьяртанссон имеет предложения из Турции, Китая и Швеции.

После 19 туров "Ростов" идет в РПЛ на третьем месте, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.

Читайте также: "Ростов" нашел замену Шомуродову в Норвегии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер"

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов