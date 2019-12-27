"Ростов" готов расстаться с четырьмя футболистами

"Ростов" в зимнее трансферное окно могут покинуть сразу четыре легионера.

Сообщается, что клуб готов расторгнуть контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном, который ранее делал запрос на свой уход.

Кроме того, "Ростов" может продать Бьорна Сигурдарсона, Антона Салетроса и Видара Кьяртанссона, однако если только по ним поступят достойные предложения.

Отмечается, что в услугах Сигурдарсона заинтересован бельгийский клуб. Интерес к Салетросу проявляют некоторые клубы из Швеции и Венгрии. Кьяртанссон имеет предложения из Турции, Китая и Швеции.

После 19 туров "Ростов" идет в РПЛ на третьем месте, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.

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