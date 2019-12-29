Стало известно, сколько Видаль будет зарабатывать в "Интере"

Теги интер миланбарселонаартуро видальтрансферы

Стало известно, сколько Видаль будет зарабатывать в "Интере"

Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль близок к переходу в "Интер".

По сведениям журналиста Николо Скиры, 32-летний чилиец подпишет с клубом контракт до 2022 года. До конца текущего сезона его зарплата составит 4,5 миллиона евро плюс бонусы, а со следующего лета игрок будет зарабатывать 6 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что "Интер" оценивает трансфер Видаля в 12 миллионов евро, однако каталонцы требуют за своего игрока не менее 20 миллионов.

В этом сезоне на счету Видаля пять голов и один ассист в 19 играх.

Читайте также: Видаль подал в суд на "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

GOL: Змой Роналду перейдет в "Реал"

GOL: Змой Роналду перейдет в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 17 42
2 Ювентус Ювентус 17 42
3 Лацио Лацио 16 36
4 Рома Рома 17 35
5 Аталанта Аталанта 17 31
6 Кальяри Кальяри 17 29
7 Парма Парма 17 25
8 Наполи Наполи 17 24
9 Болонья Болонья 17 22
10 Торино Торино 17 21
11 Милан Милан 17 21
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 16 19
13 Сассуоло Сассуоло 17 19
14 Удинезе Удинезе 17 18
15 Фиорентина Фиорентина 17 17
16 Лечче Лечче 17 15
17 Сампдория Сампдория 17 15
18 Брешия Брешия 17 14
19 СПАЛ СПАЛ 17 12
20 Дженоа Дженоа 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов