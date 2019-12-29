Стало известно, сколько Видаль будет зарабатывать в "Интере"

Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль близок к переходу в "Интер".

По сведениям журналиста Николо Скиры, 32-летний чилиец подпишет с клубом контракт до 2022 года. До конца текущего сезона его зарплата составит 4,5 миллиона евро плюс бонусы, а со следующего лета игрок будет зарабатывать 6 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что "Интер" оценивает трансфер Видаля в 12 миллионов евро, однако каталонцы требуют за своего игрока не менее 20 миллионов.

В этом сезоне на счету Видаля пять голов и один ассист в 19 играх.

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