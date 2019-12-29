"Манчестер Юнайтед" впервые с февраля не пропустил в выездном матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" в рамках АПЛ добыл выездную победу над "Бернли" (2:0).

Как сообщает BBC, "красные дьяволы" прервали 14-матчевую серию с пропущенными голами в выездных матчах чемпионата.

Последний раз "МЮ" не пропустил на выезде в феврале 2019 года в игре против "Фулхэма" (3:0).

После 20 туров "МЮ" идет в АПЛ на пятом месте, имея в активе 31 очко.

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