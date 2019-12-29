"Манчестер Юнайтед" впервые с февраля не пропустил в выездном матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" в рамках АПЛ добыл выездную победу над "Бернли" (2:0).
Как сообщает BBC, "красные дьяволы" прервали 14-матчевую серию с пропущенными голами в выездных матчах чемпионата.
Последний раз "МЮ" не пропустил на выезде в феврале 2019 года в игре против "Фулхэма" (3:0).
После 20 туров "МЮ" идет в АПЛ на пятом месте, имея в активе 31 очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|20
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|38
|4
|Челси
|19
|32
|5
|Тоттенхэм
|20
|30
|6
|Вулверхэмптон
|19
|30
|7
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|8
|Манчестер Юнайтед
|19
|28
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|19
|24
|13
|Бернли
|19
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
|13