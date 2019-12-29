Куман назвал фаворита Евро-2020

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Куман назвал фаворита Евро-2020

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о фаворите Евро-2020.

"В турнире много фаворитов. Например, Германия, Англия, Испания и Франция. Хорватия отлично играет на больших турнирах. Если нужно назвать главного фаворита, то это Бельгия.

Думаю, бельгийцы созрели для победы. У них отличный состав и имеется опыт больших игр", - приводит слова Кумана Voetbal International.

Напомним, что на групповой стадии Нидерландам будут противостоять Украина и Австрия. Третий соперник определится после Лиги Наций.

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