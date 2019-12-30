"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Бенфики"

Хавбек "Бенфики" Жедсон Фернандеш попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" ведут переговоры об аренде 20-летнего португальца с возможностью выкупа за 40 миллионов евро. Клаусула игрока составляет 119 миллионов евро, но в клубе понимают, что не смогут продать футболиста за такую сумму.

Отмечается, что у Фернандеша был конфликт с наставником команды Бруну Лаже, из-за чего он лишился места в основе.

В этом сезоне Фернандеш принял участие в 11 матчах, однако результативными действиями не отличился.

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