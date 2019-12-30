"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Бенфики"
Хавбек "Бенфики" Жедсон Фернандеш попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" ведут переговоры об аренде 20-летнего португальца с возможностью выкупа за 40 миллионов евро. Клаусула игрока составляет 119 миллионов евро, но в клубе понимают, что не смогут продать футболиста за такую сумму.
Отмечается, что у Фернандеша был конфликт с наставником команды Бруну Лаже, из-за чего он лишился места в основе.
В этом сезоне Фернандеш принял участие в 11 матчах, однако результативными действиями не отличился.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
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|Лестер Сити
|20
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
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|Челси
|20
|35
|5
|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Вулверхэмптон
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|8
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
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|Кристал Пэлас
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|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|20
|24
|13
|Бернли
|20
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
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