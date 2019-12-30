Агуэро - лучший бомбардир десятилетия в АПЛ

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Агуэро - лучший бомбардир десятилетия в АПЛ

Аналитический ресурс Opta составил рейтинг лучших бомбардиров в АПЛ в уходящем десятилетии.

Так, лучшим бомбардиром стал нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который с 2010 по 2019 год забил 174 гола.

Топ-10 бомбардиров выглядит следующим образом:

1. Серхио Агуэро (174);
2. Харри Кейн (136);
3. Уэйн Руни (114);
4. Ромелу Лукаку (113);
5. Робин ван Перси (98);
6. Джейми Варди (97);
7. Эден Азар (85);
8. Оливье Жиру (78);
9. Рахим Стерлинг (77);
10. Садио Мане (76).

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