"Реал" планирует вернуть Вальехо из аренды

Теги реал мадридхесус вальеховулверхэмптон

"Реал" планирует вернуть Вальехо из аренды

"Реал" хочет вернуть из аренды защитника Хесуса Вальехо.

Как сообщает AS, в мадридском клубе недовольны, что игрок не имеет практики в "Вулверхэмптоне". Вальехо не появляется на поле с ноября.

Отметим, что переговоры между клубами о досрочном возвращении из аренды уже начались.   

В текущем сезоне Вальехо принял участие в 7 матчах, однако результативными действиями не отличился.

Читайте также: Стало известно, во сколько "Реалу" обойдется досрочное возвращение Эдегора из аренды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси - лучший спортсмен 2019 года по версии спортивных журналистов

Месси - лучший спортсмен 2019 года по версии спортивных журналистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 39
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 37
3 Севилья Севилья 18 34
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 32
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 31
6 Хетафе Хетафе 18 30
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 28
8 Валенсия Валенсия 18 28
9 Леванте Леванте 18 26
10 Вильярреал Вильярреал 18 25
11 Гранада Гранада 18 24
12 Осасуна Осасуна 18 23
13 Бетис Бетис 18 23
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 20
15 Алавес Алавес 18 19
16 Эйбар Эйбар 18 19
17 Мальорка Мальорка 18 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 18 14
19 Леганес Леганес 18 13
20 Эспаньол Эспаньол 18 10
Полная таблица

топ-5 тегов