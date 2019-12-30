"Реал" планирует вернуть Вальехо из аренды
"Реал" хочет вернуть из аренды защитника Хесуса Вальехо.
Как сообщает AS, в мадридском клубе недовольны, что игрок не имеет практики в "Вулверхэмптоне". Вальехо не появляется на поле с ноября.
Отметим, что переговоры между клубами о досрочном возвращении из аренды уже начались.
В текущем сезоне Вальехо принял участие в 7 матчах, однако результативными действиями не отличился.
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|18
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|Севилья
|18
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|Атлетико Мадрид
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|Реал Сосьедад
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|18
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|Атлетик Бильбао
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|Валенсия
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|Леванте
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|Вильярреал
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|Гранада
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|Бетис
|18
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|Реал Вальядолид
|18
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|Алавес
|18
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|Эйбар
|18
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|Мальорка
|18
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|Сельта Виго
|18
|14
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|Леганес
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|18
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