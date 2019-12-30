"Реал" планирует вернуть Вальехо из аренды

"Реал" хочет вернуть из аренды защитника Хесуса Вальехо.

Как сообщает AS, в мадридском клубе недовольны, что игрок не имеет практики в "Вулверхэмптоне". Вальехо не появляется на поле с ноября.

Отметим, что переговоры между клубами о досрочном возвращении из аренды уже начались.

В текущем сезоне Вальехо принял участие в 7 матчах, однако результативными действиями не отличился.

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