Усманов не исключает возможности финансирования клуба АПЛ

Российский миллиардер Алишер Усманов готов стать инвестером "Эвертона".

"Я бы стал спонсором "Эвертона", если бы владелец клуба Фархад Мошири попросил бы этом. Я не могу отказаться от "Арсенала", не могу перестать быть фанатом "канониров". Однако если начну инвестировать в "Эвертон", то надену их форму, ведь я профессионал.

Они планируют строить новый стадион? Почему бы не назвать его "УСМ Арена"? Необязательно, чтобы я занимался руководством, я могу просто стать спонсором", - приводит слова Усманова Financial Times.

Напомним, что летом 2018 года Усманов продал свою долю акций "Арсенала" за 550 миллионов фунтов.

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