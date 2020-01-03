Усманов не исключает возможности финансирования клуба АПЛ

15 Теги эвертон

Усманов не исключает возможности финансирования клуба АПЛ

Российский миллиардер Алишер Усманов готов стать инвестером "Эвертона".

"Я бы стал спонсором "Эвертона", если бы владелец клуба Фархад Мошири попросил бы этом. Я не могу отказаться от "Арсенала", не могу перестать быть фанатом "канониров". Однако если начну инвестировать в "Эвертон", то надену их форму, ведь я профессионал.

Они планируют строить новый стадион? Почему бы не назвать его "УСМ Арена"? Необязательно, чтобы я занимался руководством, я могу просто стать спонсором", - приводит слова Усманова Financial Times.

Напомним, что летом 2018 года Усманов продал свою долю акций "Арсенала" за 550 миллионов фунтов.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Дмитрий Владимирович недавно Поставил тебе минус и снова он превратился в плюс,ппхахахах.Админресурс в действии,да ты коррупционер ________________________________________________________________________________________________________________ Не ставил ни одного минуса, и ни одного здесь плюса. Скорей всего, модератор прикалывается )

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Запойный который?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Х\З. Я сюда хожу читать новости, и меня устраивает работа коллектива.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Получается,админ принял вызов и должен на встрече перед коллегами надеть футболку с надписью "я идиот"?))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кстати,я тоже только читал новости здесь 2 года,но твои уомменты вынудили меня зарегистрирвоаться здесь,дабы дать отпор секте))

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Все-таки ты принял вызов)Пока минусов 150

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ну,вот ,опять Карыча удалили,Димон ты прав ,тут делать нечего)

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Хотел поздравить коллектив сайта, пожелать им самого лучшего в Новом году, но когда увидел ваш срач, (тебя и и твоего как ты ублюдка дружка) расхотелось этого делать. .......Очень рад, что Админ наконец понял, что лучше пусть меньше, но лучше, чем читать постоянно что Мессюки - говно, что гном - говно, что все говно, только вы белые и пушистые! Ухоли, сделай милость, ты уже всех заебал своей вонью!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кстати,лицемеришь ты отлично!)Продолжай в том же духе!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Чо ты там вякаешь,мурло)предлагаю тебе челлендж,если сможешь поставить мне 2000минусов к 12 завтра утра или дня,я создам аккаунт "я идиот",если нет , то ты!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

дятел, нахуй ты мне всрался. Я даже себе ленивый плюс ставить, тем более, что плюсуя себе, я буду понимать, что я опускаюсь до уровня тебя-никчемы, надрачивающего себе плюсы. Ты просто жалок, своим надрачиванием! бггггггг

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

*Да,если и ставлю себе плюс, то только после того как вы никчемы мне наминусуете. Димон болел за Реал, но один из самых умных болельщиков на этом сайте. У нас были баталии с ним, но я его уважал за знания футбола. Жаль, что он ушёл, но это его выбор.

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Поставил тебе минус и снова он превратился в плюс,ппхахахах.Админресурс в действии,да ты коррупционер

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

не успеешь еще 2000 аккаунтов сделать,это понятно;Тебе ведь не лень было писать мне с разных аккаунтов,и сейчас ты их использовал,чтобы поставить мне 16 минусов.еЩЕ раз подтвердил что лицемеришь)

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Страшный ты человек,Лосяш"

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