Усманов не исключает возможности финансирования клуба АПЛ
Российский миллиардер Алишер Усманов готов стать инвестером "Эвертона".
"Я бы стал спонсором "Эвертона", если бы владелец клуба Фархад Мошири попросил бы этом. Я не могу отказаться от "Арсенала", не могу перестать быть фанатом "канониров". Однако если начну инвестировать в "Эвертон", то надену их форму, ведь я профессионал.
Они планируют строить новый стадион? Почему бы не назвать его "УСМ Арена"? Необязательно, чтобы я занимался руководством, я могу просто стать спонсором", - приводит слова Усманова Financial Times.
Напомним, что летом 2018 года Усманов продал свою долю акций "Арсенала" за 550 миллионов фунтов.
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|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
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|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
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|Арсенал Лондон
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|Брайтон & Хоув Альбион
|21
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|15
|Бернли
|21
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|Вест Хэм Юнайтед
|20
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|Астон Вилла
|21
|21
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|Борнмут
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|19
|Уотфорд
|21
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|Норвич Сити
|21
|14