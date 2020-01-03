Футболисты "Манчестер Юнайтед" ожидают ухода Погба
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, вероятно, покинет клуб летом 2020 года.
По сведениям The Times, партнеры француза по клубу уверены, что он уйдет по окончании сезона. Руководство "МЮ" также полагает, что агент игрока Мино Райола делает все возможное для трансфера Погба.
Напомним, что Погба не появлялся на поле в октябре и ноябре из-за травмы лодыжки. В декабре Погба вернулся в строй, однако у него случился рецидив и теперь он нуждается в операции.
В текущем сезоне на счету Погба две голевые передачи в 8 играх.
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