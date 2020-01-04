Четыре топ-клуба поборются за хавбека "Брешии"

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Четыре топ-клуба поборются за хавбека "Брешии"

Полузащитник "Брешии" Сандро Тонали привлек внимание ряда топ-клубов.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы "Интер", "Милан", ПСЖ и "Ювентус".

Отмечается, что скауты парижан будут присутствовать на завтрашнем матче "Брешии" против "Лацио".

В этом сезоне Тонали провел 18 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

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