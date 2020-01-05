"Анжер", "Дижон" и "Ницца" пробились в 1/16 финала Кубка Франции

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"Анжер", "Дижон" и "Ницца" пробились в 1/16 финала Кубка Франции

Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Франции.

"Ницца" - "Фрежюс Сен-Рафаэль" 2:0

Голы: Будауи, 55 - 1:0, Унас, 90 - 2:0


"Дьепп" - "Анжер" 1:3

Голы: Тома, 68 - 0:1, Капель, 84 - 0:2, Этам, 86 - 1:2, Капель, 90 - 1:3


"Валансьен" - "Дижон" 1:2

Голы: Саммаритано, 14 - 0:1, Шевалье (пен), 18 - 1:1, Лотоа, 74 - 1:2


"Омбур-От" - "При-ле-Мезьер" 0:3


"Гранд-Синт" - "Нанси" 0:1


"Антант" - "Эпиналь" 0:1

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8 Лион Лион 18 25
9 Монако Монако 17 25
10 Анжер Анжер 18 25
11 Сент-Этьен Сент-Этьен 18 25
12 Монпелье Монпелье 18 24
13 Страсбур Страсбур 18 24
14 Ницца Ницца 18 24
15 Брест Брест 18 22
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