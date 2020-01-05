"Анжер", "Дижон" и "Ницца" пробились в 1/16 финала Кубка Франции
Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Франции.
"Ницца" - "Фрежюс Сен-Рафаэль" 2:0
Голы: Будауи, 55 - 1:0, Унас, 90 - 2:0
"Дьепп" - "Анжер" 1:3
Голы: Тома, 68 - 0:1, Капель, 84 - 0:2, Этам, 86 - 1:2, Капель, 90 - 1:3
"Валансьен" - "Дижон" 1:2
Голы: Саммаритано, 14 - 0:1, Шевалье (пен), 18 - 1:1, Лотоа, 74 - 1:2
"Омбур-От" - "При-ле-Мезьер" 0:3
"Гранд-Синт" - "Нанси" 0:1
"Антант" - "Эпиналь" 0:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12