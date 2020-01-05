"Манчестер Юнайтед" готов обменять Погба на форварда "Интера"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может продолжить карьеру в "Интере".

Как сообщает Mirror, "красные дьяволы" готовы обменять француза на нападающего "нерадзурри" Лаутаро Мартинеса. Напомним, что в услугах Мартинеса также заинтересована "Барселона".

Ранее сообщалось, что Погба может покинуть "МЮ" ближайшим летом. К игроку проявляют интерес "Реал" и "Ювентус".

В этом сезоне Мартинес провел 22 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

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