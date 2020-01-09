Кейн перенесет операцию и пропустит длительный срок

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Кейн перенесет операцию и пропустит длительный срок

Форварду "Тоттенхэма" Харри Кейну придется лечь под хирургический нож.

Как сообщает сайт "шпор", врачи клуба для скорейшего восстановления игрока решили отправить его на операцию. Скорее всего, Кейн вернется к тренировкам в апреле.

Напомним, что Кейн порвал мышцу бедра в игре 21-го тура АПЛ против "Саутгемптона".

В этом сезоне на счету Кейна 17 голов и два ассиста в 25 играх.

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