"Спартак" назвал заявку на тренировочный сбор в Абу-Даби

"Спартак" назвал игроков, которые отправятся на тренировочный сбор в Абу-Даби.

Вратари: Максименко, Селихов, Ребров, Акмурзин, Поплевченков.

Защитники: Гапонов, Маслов, Джикия, Жиго, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Айртон.

Полузащитники: Баду, Умяров, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Мирзов, Шюррле, Тил, Крал, Бакаев Зелимхан, Глушенков, Маркитесов.

Нападающие: Понсе, Ларссон.

Отмечается, что Ларссон присоединится к команде через 4-5 дней. Сбор пройдет с 13 по 24 января.

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