Футболиста "РБ Лейпцига" обвнили в изнасиловании

Хавбек "РБ Лейпцига" Штефан Ильзанкер обвиняется в изнасиловании женщины.

Как сообщает AFP, в прокуратуру обратилась 26-летняя жительница Зальцбурга, по словам которой игрок изнасиловал ее на вечеринке.

Адвокат футболиста заявил, что показания девушки полны противоречий. Сам Ильзанкер вину отрицает.

Ильзанкер перешел в "РБ Лейпциг" в 2015 году. В этом сезоне он провел шесть матчей.

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