Футболиста "РБ Лейпцига" обвнили в изнасиловании
Хавбек "РБ Лейпцига" Штефан Ильзанкер обвиняется в изнасиловании женщины.
Как сообщает AFP, в прокуратуру обратилась 26-летняя жительница Зальцбурга, по словам которой игрок изнасиловал ее на вечеринке.
Адвокат футболиста заявил, что показания девушки полны противоречий. Сам Ильзанкер вину отрицает.
Ильзанкер перешел в "РБ Лейпциг" в 2015 году. В этом сезоне он провел шесть матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12