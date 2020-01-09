Болельщик получил суровое наказание за расистские оскорбления в адрес Балотелли

Теги хеллас веронабрешиямарио балотелли

Болельщик получил суровое наказание за расистские оскорбления в адрес Балотелли

Итальянская полиция определилась с наказанием для болельщика, который оскорбил нападающего "Брешии" Марио Балотелли на расовой почве.

Как сообщает Sky Sports, мужчине запретили посещать спортивные мероприятия в Италии и на территории Европейского Союза до 2025 года. Кроме того, ему запретят находится в некоторых районах Вероны, где во время игр происходит скопление фанатов.

Напомним, что 38-летний болельщик оскорблял Балотелли на матче между "Вероной" и "Брешией" (2:1).

Ранее также был наказан лидер фанатской группировки "Вероны". Его за оскорбления футболиста лишили возможности посещать игры команды до лета 2030 года.

Читайте также: Фанаты "Лацио" оскорбляли Балотелли на расовой почве. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Севилья" сделала предложение "Краснодару" по Сулейманову

"Севилья" сделала предложение "Краснодару" по Сулейманову

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 18 45
2 Ювентус Ювентус 18 45
3 Лацио Лацио 17 39
4 Рома Рома 18 35
5 Аталанта Аталанта 18 34
6 Кальяри Кальяри 18 29
7 Парма Парма 18 25
8 Наполи Наполи 18 24
9 Торино Торино 18 24
10 Болонья Болонья 18 23
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 17 22
12 Милан Милан 18 22
13 Удинезе Удинезе 18 21
14 Сассуоло Сассуоло 18 19
15 Фиорентина Фиорентина 18 18
16 Сампдория Сампдория 18 16
17 Лечче Лечче 18 15
18 Брешия Брешия 18 14
19 Дженоа Дженоа 18 14
20 СПАЛ СПАЛ 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов