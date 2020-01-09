Болельщик получил суровое наказание за расистские оскорбления в адрес Балотелли
Итальянская полиция определилась с наказанием для болельщика, который оскорбил нападающего "Брешии" Марио Балотелли на расовой почве.
Как сообщает Sky Sports, мужчине запретили посещать спортивные мероприятия в Италии и на территории Европейского Союза до 2025 года. Кроме того, ему запретят находится в некоторых районах Вероны, где во время игр происходит скопление фанатов.
Напомним, что 38-летний болельщик оскорблял Балотелли на матче между "Вероной" и "Брешией" (2:1).
Ранее также был наказан лидер фанатской группировки "Вероны". Его за оскорбления футболиста лишили возможности посещать игры команды до лета 2030 года.
Читайте также: Фанаты "Лацио" оскорбляли Балотелли на расовой почве. | http://soccernews.ru
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|18
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|Болонья
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|Хеллас Верона
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|Милан
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|Дженоа
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