"Реал" сомневается, что сможет найти покупателя на Бэйла
"Реал" все еще намерен расстаться с вингером Гаретом Бэйлом в летнее трансферное окно.
По сведениям The Telegraph, мадридский клуб смирился, что не сможет продать валлийца в январе. Однако в клубе также сомневаются, что найдут покупателя на игрока в летнее трансферное окно.
Соглашение Бэйла с клубом рассчитано до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается 40 миллионов евро.
В этом сезоне Бэйл провел 14 игр, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.
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