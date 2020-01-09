"Реал" сомневается, что сможет найти покупателя на Бэйла

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"Реал" сомневается, что сможет найти покупателя на Бэйла

"Реал" все еще намерен расстаться с вингером Гаретом Бэйлом в летнее трансферное окно.

По сведениям The Telegraph, мадридский клуб смирился, что не сможет продать валлийца в январе. Однако в клубе также сомневаются, что найдут покупателя на игрока в летнее трансферное окно.

Соглашение Бэйла с клубом рассчитано до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается 40 миллионов евро.

В этом сезоне Бэйл провел 14 игр, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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