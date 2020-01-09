"Севилья" сделала предложение "Краснодару" по Сулейманову

"Севилья" нацелилась на форварда "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова.

Как сообщает ABC, испанский клуб предложил за игрока 16 миллионов евро. Отмечается, что переговоры пока приостановлены, так как "Краснодар" требует включить пункт о получении процента с возможной перепродажи футболиста.

В текущем сезоне на счету Сулейманова 6 забитых мячей и 6 ассистов в 28 играх.

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