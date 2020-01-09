Президент "Атлетико": "Раньше проблем доставляли только арбитры, а теперь - арбитры и ВАР"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо высказался о нынешнем уровне судейства.

"Раньше проблем доставляли только арбитры, а теперь - арбитры и ВАР", - заявил Сересо.

Также Сересо высказался о новом формате Суперкубка Испании.

"Это хорошая идея, так как она дает больше возможностей для большего числа команд", - приводит слова Сересо El Chiringuito.

После 19 туров "Атлетико" идет в Примере на третьем месте, отставая от лидеров на 5 очков.

Читайте также: Фелиш, ставший самым дорогим трансфером в истории "Атлетико", хочет вернуться в "Бенфику". | http://soccernews.ru