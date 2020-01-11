ПСЖ нацелился на хавбека "Фиорентины"

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ПСЖ нацелился на хавбека "Фиорентины"

Хавбек "Фиорентины" Гаэтано Кастровилли может перебраться в ПСЖ.

По сведениям GianlucaDiMarzio.com, парижане уже давно наблюдают за прогрессом 22-летнего итальянца. Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.

Соглашение футболиста с клубом действует до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Кастровилли отыграл 18 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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