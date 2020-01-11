"Малага" расстанется с тренером, чье интимное видео попало в сеть

1 Теги виктор санчес дель амомалага

"Малага" расстанется с тренером, чье интимное видео попало в сеть

"Малага" решила расстаться с наставником команды Виктором Санчесом дель Амо.

Как сообщает Marca, причиной этому послужило то, что частное видео тренера было украдено и выставлено в интернете. Отмечается, что на видео виден половой орган дель Амо.

На данный момент 43-летний специалист отстранен от своей деятельности.

После 23 туров "Малага" идет в Сегунде на 16-й позиции, имея в активе 22 очка.

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Дмитрий Владимирович
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