"Наполи" объявил о трансфере хавбека "РБ Лейпцига"
Хавбек "РБ Лейпцига" Диего Демме стал игроком "Наполи".
Условия трансфера неизвестны, однако ранее сообщалось, что "Наполи" заплатит около 10 миллионов евро. Зарплата футболиста в Италии должна составить 1,7 миллиона евро за сезон.
28-летний Демме выступал за "РБ Лейпциг" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 24 матча и забил один гол.
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