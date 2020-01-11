Сутормин назвал цели "Зенита" на остаток сезона

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Сутормин назвал цели "Зенита" на остаток сезона

Хавбек "Зенита" Алексей Сутормин высказался о предстоящей второй части сезона.

"Я отлично провел отпуска. Отдыхал на Мальдивах, потом вернулся в Россию, чтобы встретить Новый год. Это семейный праздник, поэтому побывали почти у всех родственников.

На сборы в Катар еду с отличным настроем. Еще в декабре хотелось поработать с мячом, а после праздников уже не мог терпеть. Хочется быстрее приступить к тренировкам.

Моя цель на остаток сезона - как можно чаще появляться на поле. Цели "Зенита" - стать чемпионами и выиграть кубок", - заявил Сутормин.

В текущем сезоне Сутормин принял участие в 19 играх, отметился 4 голами и и 2 ассистами.

После 19 туров "Зенит" лидирует в РПЛ, опережая "Краснодар" на 10 очков.

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