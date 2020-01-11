"Ливерпуль" готов включить Кариуса в сделку по Чакыру

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"Ливерпуль" готов включить Кариуса в сделку по Чакыру

"Ливерпуль" нацелился на вратаря "Трабзонспора" Угурджана Чакыра.

Как сообщает Karadeniz Gazetesi, "красные" готовы заплатить за 23-летнего турка 10 миллионов евро и включить в сделку Лориуса Кариуса, который сейчас находится в аренде в "Бешикташе".

В этом сезоне Чакыр провел 24 игры, пропустил 30 голов, однако отдал одну голевую передачу.

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