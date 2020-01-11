"Аль-Садд" высказался об интересе "Барселоны" к Хави
Спортивный директор "Аль-Садда" Мохамед Гулям прокомментировал переговоры "Барселоны" с тренером команды Хави.
"Да, "Барселона" и Хави действительно ведут активные переговоры. Мы желаем Хави удачи, в независимости от решения, которое он примет.
Решающее слова будет за Хави, а мы будем ждать. Он все еще наш тренер", - приводит слова Гуляма hihi2.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова подписать с Хави контракт до 2022 года.
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