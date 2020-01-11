"Нюрнберг" разгромил "Баварию" в товарищеском матче
В рамках товарищеской игры "Бавария" крупно проиграла "Нюрнбергу".
"Нюрнберг" - "Бавария" 5:2
Голы: Фрей, 22 - 1:0, Дэвис, 34 - 1:1, Исхак, 46 - 2:1, Зреляк, 57 - 3:1, Шлойзенер, 60 - 4:1, Хак, 76 - 5:1, Тилльман, 85 - 5:2
"Бавария" в чемпионате занимает третье место, а "Нюрнберг" во втором дивизионе идет на 16-м месте.
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