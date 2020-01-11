"Бетис" и "Леганес" вышли в 1/16 финала Кубка Испании

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"Бетис" и "Леганес" вышли в 1/16 финала Кубка Испании

Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Испании.

"Самора" - "Мальорка" 0:1

"Химнастик" - "Сарагоса" 1:3

"Португалете" - "Бетис" 0:3

"Мурсия" - "Леганес" 0:4

"Аро" - "Осасуна" 1:2

"УКАМ Мурсия" - "Мирандес" 2:3

"Эбро" - "Понферрадина" 1:0

"Ибица" - "Альбасете" 1:1, по пенальти - 5:3

"Еклано" - "Эльче" 1:2

"Райо Махадаонда" - "Тенерифе" 1:1, по пенальти - 2:4

"Бадахос" - "Лас-Пальмас" 2:1

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9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
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