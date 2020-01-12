Моуринью: "Ливерпулю" повезло"

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Моуринью: "Ливерпулю" повезло"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью подвел итоги матча с "Ливерпулем" (0:1).

"Вчера на тренировке мы уделили время обороне после ввода мяча из аута и в итоге проиграли матч после аута. Судьи неплохо отработали, однако во время голевой атаки они не увидели, что Мане коснулся мяча рукой.

Думаю, мы заслуживали большего. После перерыва мы играли очень агрессивно. Я сказал, что "Ливерпуль" станет чемпионом, когда они обыграли "Манчестер Сити" несколько месяцев назад.

"Ливерпулю" повезло: они могли пропустить гол, а Робертсона могли удалить с поля", - приводит слова Моуринью ВВС.

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