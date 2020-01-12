Моуринью: "Ливерпулю" повезло"
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью подвел итоги матча с "Ливерпулем" (0:1).
"Вчера на тренировке мы уделили время обороне после ввода мяча из аута и в итоге проиграли матч после аута. Судьи неплохо отработали, однако во время голевой атаки они не увидели, что Мане коснулся мяча рукой.
Думаю, мы заслуживали большего. После перерыва мы играли очень агрессивно. Я сказал, что "Ливерпуль" станет чемпионом, когда они обыграли "Манчестер Сити" несколько месяцев назад.
"Ливерпулю" повезло: они могли пропустить гол, а Робертсона могли удалить с поля", - приводит слова Моуринью ВВС.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Лестер Сити
|22
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|22
|14