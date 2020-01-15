"Барселона" готова выплатить клаусулу Лаутаро Мартинеса в январе

"Барселона" готова подписать нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса в январе.

Как сообщает Calciomercato, каталонцы планируют выплатить клаусулу аргентинца, которая сейчас составляет 111 миллионов евро.

Напомним, что "Барселона" начала поиски нового форварда на замену травмированному Луису Суаресу.

В этом сезоне на счету Мартинеса 15 забитых мячей и 4 ассиста в 24 матчах.

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