"Барселона" готова выплатить клаусулу Лаутаро Мартинеса в январе
"Барселона" готова подписать нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса в январе.
Как сообщает Calciomercato, каталонцы планируют выплатить клаусулу аргентинца, которая сейчас составляет 111 миллионов евро.
Напомним, что "Барселона" начала поиски нового форварда на замену травмированному Луису Суаресу.
В этом сезоне на счету Мартинеса 15 забитых мячей и 4 ассиста в 24 матчах.
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|Гранада
|19
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|Леванте
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|Осасуна
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|19
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