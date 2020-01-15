РФС договорился с Черчесовым о продлении контракта

Наставник сборной России Станислав Черчесов продлит соглашение с РФС.

По сведениям "Чемпионат", стороны согласовали новый контракт до 2022 года. Ожидается, что официально об этом будет объявлено на следующей неделе.

Черчесов тренирует сборную России с лета 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018.

Кроме того, Россия вышла в групповой этап Евро-2020, где сыграет против Дании, Финляндии и Бельгии.

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