РФС договорился с Черчесовым о продлении контракта
Наставник сборной России Станислав Черчесов продлит соглашение с РФС.
По сведениям "Чемпионат", стороны согласовали новый контракт до 2022 года. Ожидается, что официально об этом будет объявлено на следующей неделе.
Черчесов тренирует сборную России с лета 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018.
Кроме того, Россия вышла в групповой этап Евро-2020, где сыграет против Дании, Финляндии и Бельгии.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|19
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|2
|Краснодар
|19
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|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15