Роналду пропускает матч Кубка Италии из-за болезни

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Роналду пропускает матч Кубка Италии из-за болезни

В "Ювентусе" объяснили, почему Криштиану Роналду пропускает игру 1/8 финала Кубка Италии против "Удинезе".

Как сообщает твиттер клуба, футболист заболел синуситом и даже не будет поддерживать команду с трибун.

В текущем сезоне на счету Роналду 16 голов и три результативные передачи в 23 играх.

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