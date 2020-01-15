"Севилья" устроит "Реалу" чемпионский коридор

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"Севилья" устроит "Реалу" чемпионский коридор

Футболисты "Севильи" устроят "Реалу" чемпионский коридор в честь победы в Суперкубке Испании.

Об этом клуб сообщил в своем твиттере. Поединок между "Реалом" и "Севилье" состоится 18 января в 18:00 (мск).

Напомним, что в финале Суперкубка Испании "Реал" в серии послематчевых пенальти одолел "Атлетико".

После 19 туров "Реал" идет в Примере на втором месте, а "Севилья" - на четвертом.

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