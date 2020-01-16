"Бавария" нацелилась на защитника ПСЖ

Защитник ПСЖ Томас Менье попал в сферу интересов "Баварии".

По сведениям Bild, мюнхенский клуб намерен приобрести 28-летнего футболиста уже в январе.

Отмечается, что трансфер должен выйти недорогим, так как ближайшим летом у Менье истекает соглашение с ПСЖ.

В текущем сезоне на счету Менье один гол и две голевые передачи в 19 играх.

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