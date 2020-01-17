Мохамед Зидан: "Клопп говорил, что я был в сто раз лучше Салаха"
Экс-игрок дортмундской "Боруссии" Мохамед Зидан поведал о том, как наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнивал его с Мохамедом Салахом.
"Клопп говорил, что я был в сто раз лучше Салаха, однако я не проявлял большого профессионализма. Клопп говорил, что я обладаю большим талантом и прекрасными навыками, но нужно было больше концентрации. Если бы я прилагал больше усилий, то стал бы одним из лучших игроков мира.
Мне нужно было больше заниматься, чтобы сравниться с уровнем Салаха. Он более профессионален и больше предан футболу - как Роналду и Месси", - цитирует Зидана Goal.com.
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