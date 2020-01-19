Президент "Наполи" готов вернуть Анчелотти
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис задумал очередную тренерскую перестановку.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, президент собирается уволить Дженнаро Гаттузо и назначить на пост тренера Карло Анчелотти.
Напомним, что "Наполи" уволил Анчелотти в декабре 2019 года, после чего итальянец возглавил "Эвертон".
"Наполи" под руководством Гаттузо проиграл четыре матча из шести. После 20 туров клуб идет в Серии А на 13-м месте.
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