Президент "Наполи" готов вернуть Анчелотти

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис задумал очередную тренерскую перестановку.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, президент собирается уволить Дженнаро Гаттузо и назначить на пост тренера Карло Анчелотти.

Напомним, что "Наполи" уволил Анчелотти в декабре 2019 года, после чего итальянец возглавил "Эвертон".

"Наполи" под руководством Гаттузо проиграл четыре матча из шести. После 20 туров клуб идет в Серии А на 13-м месте.

Читайте также: "Наполи" за 20 миллионов евро купил хавбека "Сельты". | http://soccernews.ru