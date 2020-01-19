Тер Штеген: "Надеемся, Сетьен добьется успеха в "Барселоне"

Теги барселонакике сетьенмарк-андре тер штеген

Тер Штеген: "Надеемся, Сетьен добьется успеха в "Барселоне"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о назначении Кике Сетьена на пост тренера команды.

"Сперва я хочу поблагодарить Вальверде за прекрасную работу. Его здесь всегда будут уважать. Однако теперь у нас новый тренер, который намерен внести изменения.

У Сетьена много своих идей и мы стараемся выполнять его требования. Надеемся, Сетьен добьется успеха в "Барселоне", - приводит слова тер Штегена Marca.

Напомним, что дебютный матч Сетьена в "Барселоне" против "Гранады" состоится сегодня в 23:00 (мск).

Читайте также: Сетьен устроил дружеский ужин для игроков "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Зидан вчистую переиграл Лопетеги, но VAR опять все подпортил: разбираем центральный матч 20 тура Ла Лиги между "Реалом" и "Севильей"

Зидан вчистую переиграл Лопетеги, но VAR опять все подпортил: разбираем центральный матч 20 тура Ла Лиги между "Реалом" и "Севильей"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
7 Валенсия Валенсия 19 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 20 26
12 Осасуна Осасуна 20 25
13 Бетис Бетис 19 24
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов