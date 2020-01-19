Тер Штеген: "Надеемся, Сетьен добьется успеха в "Барселоне"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о назначении Кике Сетьена на пост тренера команды.

"Сперва я хочу поблагодарить Вальверде за прекрасную работу. Его здесь всегда будут уважать. Однако теперь у нас новый тренер, который намерен внести изменения.

У Сетьена много своих идей и мы стараемся выполнять его требования. Надеемся, Сетьен добьется успеха в "Барселоне", - приводит слова тер Штегена Marca.

Напомним, что дебютный матч Сетьена в "Барселоне" против "Гранады" состоится сегодня в 23:00 (мск).

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