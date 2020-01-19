"Барселона" и "Манчестер Сити" поборются за защитника "Интера"

Защитник "Интера" Алессандро Бастони может покинуть клуб.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, в услугах 20-летнего футболиста заинтересована "Барселона" и "Манчестер Сити". Напомним, что "Интер" приобрел игрока в 2017 году за 31 миллион евро.

Действующий контракт Бастони с "Интером" рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Бастони принял участие в 10 матчах, однако результативными действиями не отличился.

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