В "Рубине" подтвердили интерес к Бони и Комличенко
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался об интересе к Уилфриду Бони и Николаю Комличенко.
"Мы отлично знакомы с Бони, у нас много общих знакомых по "Витессу", где он выступал. Мы рассматриваем несколько вариантов, Бони - один из них.
Комличенко? Мы отправляем много запросов. Некоторые из них удается скрыть, а некоторые - нет. Да, Комличенко входит в нашу сферу интересов", - приводит слова Яровинского "Спорт-Экспресс".
После 19 туров "Рубин" занимает в РПЛ 13-е место.
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|Команда
|М
|О
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|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
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|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
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|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15