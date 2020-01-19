В "Рубине" подтвердили интерес к Бони и Комличенко

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался об интересе к Уилфриду Бони и Николаю Комличенко.

"Мы отлично знакомы с Бони, у нас много общих знакомых по "Витессу", где он выступал. Мы рассматриваем несколько вариантов, Бони - один из них.

Комличенко? Мы отправляем много запросов. Некоторые из них удается скрыть, а некоторые - нет. Да, Комличенко входит в нашу сферу интересов", - приводит слова Яровинского "Спорт-Экспресс".

После 19 туров "Рубин" занимает в РПЛ 13-е место.

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